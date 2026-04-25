Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике рассыпался в комплиментах полузащитнику Хвиче Кварацхелии перед игрой 31‑го тура Лиги 1 против «Анже».

«Квара — игрок другого уровня. Когда "ПСЖ" его подписал, мы уже знали о его качествах. Он очень хорошо чувствует мяч, и когда у вас есть такой игрок, работающий без мяча, это настоящее удовольствие для тренера», — цитирует официальный сайт клуба испанского специалиста.

В текущем сезоне 25‑летний Хвича провёл 42 матча, забил в них 16 мячей и сделал 9 ассистов. За «ПСЖ» он выступает с января 2025 года.