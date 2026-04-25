«Крылья Советов» одержали дома победу над «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 2:0.

Иван Олейников открыл счет на 31-й минуте встречи.  Во второй половине матча Милан Баянц удвоил преимущество самарцев на 53-й минуте.

Результат матча

Крылья СоветовСамараКрылья Советов2:0ЛокомотивЛокомотивМосква
Крылья Советов:  Фернандо Костанца,  Pesjakov,  Oroz,  Chernov,  Bozhin,  Vityugov,  Rasskazov,  Banjac,  Pechenin,  Rahmanovic,  Oleynikov
Локомотив:  Лукас Фассон,  Mitryushkin,  Silyanov,  Morozov,  Montes,  Prutsev,  Karpukas,  Bakaev,  Batrakov,  Chevardin,  Vorobyev
Жёлтая карточка:  Фернандо Костанца 34' (Крылья Советов)

«Крылья Советов» поднялись из зоны стыковых встреч и теперь занимает 12-е место в РПЛ, набрав 26 очков.  «Локомотив» с 49 баллами по-прежнему на третьем месте.