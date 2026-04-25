«Крылья Советов» одержали дома победу над «Локомотивом» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 2:0.
Иван Олейников открыл счет на 31-й минуте встречи. Во второй половине матча Милан Баянц удвоил преимущество самарцев на 53-й минуте.
Результат матча
Крылья СоветовСамара2:0ЛокомотивМосква
Крылья Советов: Фернандо Костанца, Pesjakov, Oroz, Chernov, Bozhin, Vityugov, Rasskazov, Banjac, Pechenin, Rahmanovic, Oleynikov
Локомотив: Лукас Фассон, Mitryushkin, Silyanov, Morozov, Montes, Prutsev, Karpukas, Bakaev, Batrakov, Chevardin, Vorobyev
Жёлтая карточка: Фернандо Костанца 34' (Крылья Советов)
«Крылья Советов» поднялись из зоны стыковых встреч и теперь занимает 12-е место в РПЛ, набрав 26 очков. «Локомотив» с 49 баллами по-прежнему на третьем месте.