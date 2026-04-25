«Байер» одержал гостевую победу над «Кельном» (2:1) в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.
В составе гостей дублем отметился нападающий Патрик Шик, отличившись на 43-й и 52-й минутах встречи.
Единственный гол у «Кельна» записал на свой счет Джан-Лука Вальдшмидт на 78-й минуте.
Результат матча
КёльнКёльн1:2БайерЛеверкузен
0:1 Патрик Шик 43' пен. 0:2 Патрик Шик 52' 1:2 Джан-Лука Вальдшмидт 78'
Кёльн: Марвин Швебе, Себастьян Себулонсен, Джамай Симпсон-Пьюзи, Дженк Озкачар, Эрик Мартель (Youssoupha Niang 85'), Кристоффер Лунн, Линтон Майна (Алессио Кастро-Монтес 59'), Якуб Каминьский, Мариус Бюльтер (Ян Тильман 60'), Саид эль Мала, Isak Bergmann Johannesson (Felipe Chavez 72')
Байер: Янис Бласвих, Алехандро Гримальдо, Эдмон Тапсоба, Джарелл Куанса (Луак Баде 85'), Нейтан Телла (Артур 72'), Алейш Гарсия (Эсекиэль Фернандес 72'), Эксекиэль Паласиос, Роберт Андрих, Патрик Шик, Ибрахим Маца (Малик Тилльман 61'), Montrell Culbreath (Элисс Бен-Сегир 72')
Жёлтые карточки: Isak Bergmann Johannesson 45' — Эдмон Тапсоба 10', Янис Бласвих 90+5'
После этого матча «Байер» занимает 5-е место в таблице Бундеслиги с 55-ю очками в активе. «Кельн» — на 13-й позиции с 31 баллом.