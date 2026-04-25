Испанская «Барселона» проявляет активный интерес к 18‑летнему вингеру «Брюгге» Джесси Бисиву, информирует инсайдер Флориан Плеттенберг.

Сейчас игрок выступает в молодёжной команде бельгийского клуба. Всего в этом сезоне он сыграл за вторую команду во втором дивизионе Бельгии 15 матчей и не совершил результативных действий. Также на его счету 8 матчей в юношеской Лиге чемпионов и 3 забитых мяча.

По данным источника, «Барселона» предложила Бисиву контракт до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 800 тысяч евро.