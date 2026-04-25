Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао (3:2) в матче 32-го тура испанской Примеры.
Гости открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Айтора Паредеса.
У «матрасников» дублем отметился Александр Серлот, отличившись на 54-й и 90+3-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Антуан Гризманн на 49-й минуте.
Уже на 90+7-й минуте «Атлетик» сократил отставание до минимума, отличился Горка Гурусета.
Результат матча
АтлетикоМадрид3:1АтлетикБильбао
0:1 Айтор Паредес 23' 1:1 Антуан Гризманн 49' 2:1 Александр Сёрлот 54' 3:1 Александр Сёрлот 90+3'
Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте (Науэль Молина 63'), Пабло Барриос (Джонни Кардозо 58'), Коке (Обед Варгас 72'), Алекс Баэна, Джулиано Симеоне (Робен Ле Норман 72'), Антуан Гризманн (Николас Гонсалес 63'), Александр Сёрлот
Атлетик: Унай Симон, Юри Берчиче (Ойан Сансет 63'), Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Андони Горосабель, Унаи Гомес (Адама Буаро 63'), Алехандро Рего, Иньиго Руис де Галарета (Алехандро Беренгер 70'), Горка Гурусета, Нико Уильямс (Микель Весга 70'), Иньяки Уильямс (Роберт Наварро 70')
После этого матча «Атлетико» Мадрид занимает 4-е место в таблице Примеры с 60-ю очками в активе. «Атлетик» из Бильбао — на 9-й позиции с 41-м баллом.