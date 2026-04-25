Мадридский «Атлетико» обыграл «Атлетик» из Бильбао (3:2) в матче 32-го тура испанской Примеры.

Гости открыли счет на 23-й минуте благодаря голу Айтора Паредеса.

У «матрасников» дублем отметился Александр Серлот, отличившись на 54-й и 90+3-й минутах встречи. Еще один гол записал на свой счет Антуан Гризманн на 49-й минуте.

Уже на 90+7-й минуте «Атлетик» сократил отставание до минимума, отличился Горка Гурусета.

Атлетико: Ян Облак, Марк Пубиль, Клеман Лангле, Маттео Руджери, Маркос Льоренте ( Науэль Молина 63' ), Пабло Барриос ( Джонни Кардозо 58' ), Коке ( Обед Варгас 72' ), Алекс Баэна, Джулиано Симеоне ( Робен Ле Норман 72' ), Антуан Гризманн ( Николас Гонсалес 63' ), Александр Сёрлот