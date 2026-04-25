Главный тренер «Рубина» Франк Артига высказался о ничейном результате своей команды в матче 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0).

«Был показан хороший футбол со стороны обеих команд. Результат понравился меньше, чем игра. Но даже несмотря на то, что в конце у игроков объективно кончались силы, у нас были явные голевые моменты.

Здесь все упирается в плотный график, потому что были необходимы силы, чтобы команда располагалась впереди», — сказал Артига «Матч ТВ».

После этого матча «Рубин» занимает 7-е место в таблице РПЛ с 39-ю очками в активе. В следующем поединке казанцы сыграют против «Балтики» 2-го мая.