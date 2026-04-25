Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе своей команды в матче 34-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (1:0).

Микель Артета — главный тренер «Арсенала» globallookpress.com

«Ньюкасл произвел пять замен, а такое ощущение, что десять! Он выпускал и выпускал игроков. Но нам нужно было обязательно выигрывать матч, разница совсем небольшая, и мы добились своего.

Были моменты и в первом тайме, и во втором. В нашей игре точно были дисциплина, смелость и отличные оборонительные привычки, но в работе с мячом есть вещи, которые нам нужно значительно улучшить, если мы хотим больше доминировать.

Во многих эпизодах мы не доводим дело до конца и слишком часто занимаем позиции, которые должны давать какой-то конечный результат, помогать нам закрепиться на финальной трети поля, а вместо этого атака ломается. Но самое важное — это реакция, когда такое происходит», — сказал Артета Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» вернулся на 1-ю строчку в таблице АПЛ с 73 очками в активе, опережая «Манчестер Сити» на 3 пункта и имея на одну игру больше. В следующем матче «канониры» сыграют против «Атлетико» 29-го апреля в Лиге чемпионов.