Советник правления «Ромы» Клаудио Раньери в скором времени покинет свой пост. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

По данным источника, причиной такого решения стал конфликт с главным тренером команды Джан Пьеро Гасперини. Ранее стало известно, что между специалистами возникли разногласия по поводу трансферной политики клуба. Гасперини был недоволен рядом игроков, тогда как Раньери настаивал, что все приобретения были согласованы с тренерским штабом.

После 33 туров Серии А «Рома» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 58 очков. Гасперини возглавил римский клуб летом 2025 года.