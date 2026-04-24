Полузащитник «Бенфики» Джанлука Престианни получил шестиматчевую дисквалификацию за оскорбление вингера «Реала» Винисиуса Жуниора во время матча Лиги чемпионов.

Дисциплинарный комитет УЕФА постановил, что аргентинец пропустит три игры условно с испытательным сроком на два года. Также в наказание включена одна уже пропущенная встреча.

УЕФА расценил действия футболиста как дискриминационные и содержащие гомофобные высказывания. Организация приняла решение о дисквалификации, которая может быть распространена на международный уровень через ФИФА.