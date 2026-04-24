«Наполи» одержал уверенную победу над «Кремонезе» (4:0) в матче 34-го тура итальянской Серии А.
В составе неаполитанцев голы забили Скотт Мактоминей на 3-й минуте, Кевин Де Брейне на 45+3-й минуте и Алиссон Сантос на 52-й минуте.
На 45-й минуте игрок «Кремонезе» Филиппо Терраччано оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.
Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Alisson de Almeida Santos, Матиас Оливера (Сэм Бёкема 54'), Амир Ррахмани, Алессандро Буонджорно, Мигель Гутьеррес, Скотт МакТоминай, Станислав Лоботка (Билли Гилмор 54'), Кевин Де Брёйне (Элиф Элмас 75'), Маттео Политано (Паскуале Маццокки 53'), Расмус Хёйлунн
Кремонезе: Эмиль Аудеро, Романо Флориани Муссолини (Алессио Дзербин 46'), Джузеппе Пеццелла, Себастьяно Луперто (Франческо Фолино 61'), Федерико Баскиротто, Мартин Пайеро, Юссеф Мале (Томмазо Барбьери 78'), Варрен Бондо (Альберто Грасси 46'), Филиппо Терраччано, Федерико Бонаццоли, Давид Окереке (Яри Вандепутте 46')
После этого матча «Наполи» занимает 2-е место в таблице Серии А с 69-ю очками в активе. «Кремонезе» — на 17-й позиции с 28-ю баллами.