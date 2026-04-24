Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью прокомментировал слухи о возможном назначении на пост наставника мадридского «Реала».

«Я не хочу ничего больше говорить на этот счет. Я уже сказал по поводу "Бенфики" то, что должен был сказать, и дополнительных комментариев давать не буду.

Все знают ситуацию. Когда сезон закончится, у нас будет 10 дней на то, чтобы решить, продолжим ли мы сотрудничество или разойдемся. Я уже сказал то, что хотел. Я уже сказал достаточно, возможно, даже более чем достаточно, так что нет нужды что-то добавлять. И мне незачем это повторять. Вот и все», — сказал Моуринью ESPN.

Ранее сообщалось о том, что португальский специалист готов снова возглавить мадридский «Реал»