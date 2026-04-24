Полузащитник «Рубина» Даниил Кузнецов высказался о задачах команды в конце нынешнего сезона российской Премьер-лиги.

«Задача — подняться как можно выше и закончить сезон на максимально высоком месте в турнирной таблице. Конкретного места как цели у нас нет.

В следующем сезоне будем готовы попасть в топ‑5? Об этом нужно говорить после сезона. Сейчас задача — выиграть у ЦСКА, показать себя в следующих матчах, завершить сезон. А потом будет видно на сборах», — сказал Кузнецов «Матч ТВ».

«Рубин» располагается на 7-й позиции в таблице российской Премьер-лиги с 38-ю очками в активе после 26-и туров.