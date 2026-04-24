Руководство Итальянской федерации футбола (FIGC) хочет пригласить на пост главного тренера Пепа Гвардиолу, который сейчас возглавляет «Манчестер Сити».

По данным La Gazzetta dello Sport, уговорить испанского специалиста будет сложно, но не невозможно. Главным камнем преткновения станет зарплата Гвардиолы.

Сейчас в «Манчестер Сити» он получает около 14 млн евро «чистыми» плюс бонусы, и для этого придётся подтянуть дополнительных спонсоров, как было в 2014 году, когда «Скуадру Адзурру» возглавил Антонио Конте, а часть его зарплаты взяла на себя Puma, с которой сотрудничает и в качестве амбассадора Гвардиола.

Сам испанец всегда с теплотой вспоминает время в Серии А в качестве игрока, а ныне покойного Карло Маццоне вообще считает сильнейшим тренером в своей карьере и оказавшим на него самое большое влияние в тактическом плане.