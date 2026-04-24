Мадридский «Реал» рассматривает вопрос об отстранении от тренировок с основным составом полузащитника Дани Себальоса.

По данным журналиста Мигеля Анхеля Диаса, 29‑летний хавбек вступил в открытый конфликт с наставником «сливочных» Альваро Арбелоа и уже пропустит матч 32‑го тура Примеры с «Бетисом».

По решению тренерского штаба Себальос не включён даже в заявку.

За «Реал» полузащитник играет с 2017 года. В текущем сезоне он провёл всего 22 игры, в основном выходя на замены. Мадридцы уже объявили о желании продать Себальоса этим летом, несмотря на ещё год контракта.