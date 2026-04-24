«Реал» сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) в матче 32-го тура испанской Примеры.
Единственный гол в составе «Реала» записал на свой счет Винисиус Жуниор на 17-й минуте.
«Бетису» удалось сравнять счет на 90+4-й минуте благодаря точному удару Эктора Бельерина.
Результат матча
БетисСевилья1:1Реал МадридМадрид
0:1 Винисиус Жуниор 17' 1:1 Эктор Бельерин 90+4'
Бетис: Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Марк Бартра (Диего Льоренте 32'), Натан, Рикардо Родригес, Альваро Фидальго (Марк Рока 46'), Софьян Амрабат (Иско 73'), Пабло Форнальс (Джовани Ло Чельсо 68'), Антони, Абде Эззальзули, Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес 46')
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Ферлан Менди, Антонио Рюдигер, Тиаго Питарч Пинар (Давид Алаба 73'), Федерико Вальверде, Джуд Беллингхэм, Браим Диас (Manuel Angel 82'), Трент Александер-Арнольд, Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе (Гонсало Гарсия 81'), Дин Хейзен (Эдуардо Камавинга 73')
Жёлтые карточки: Софьян Амрабат 38' — Дин Хейзен 40', Трент Александер-Арнольд 72'
После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 74 очками в активе. «Бетис» — на 5-й строчке с 50-ю баллами.