Агент выступающего за «Торпедо» на правах аренды из «Ростова» полузащитника Даниила Уткина Тимофей Бердышев высказался о будущем футболиста.

Даниил Уткин globallookpress.com

«К Даниилу проявляют интерес пять команд РПЛ. При этом у него контракт с "Ростовом" на следующий год. "Ростову" сейчас нужно решить свои задачи в чемпионате, после чего мы поговорим с клубом и будем принимать решение о будущем футболиста. Что касается "Торпедо", то там хотят, чтобы Даниил остался в команде. Олег Георгиевич очень доволен тем, как Даня себя проявляет. Уткин пришел в уже сформированную команду, но смог стать ее лидером. Поэтому будем смотреть, что будет дальше», —приводит слова Уткина «Спорт-Экспресс».

26-летний Уткин принял участие в девяти матчах в составе «Торпедо» в текущем сезоне, в которых забил два мяча и сделал четыре результативные передачи.