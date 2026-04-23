Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды против «Краснодара».

Роман Шишкин globallookpress.com

«Интересная игра. "Спартак" на ходу, набрал хорошую форму и не проигрывает.  С такой игрой могут спокойно заскочить в тройку к концу сезона.  Мы понимаем, что у "Краснодара" есть проблема с кадрами.  Когда в конце появляется такое давление и команда придумывает себе такие ошибки, как в концовке прошлого матча… Не хотелось бы такое видеть.

Будет абсолютно равная игра. "Спартак" — весёлая команда, а "Краснодар" чуть постабильнее.  Чемпионство добавляет солидности.  На первый план может выйти нехватка кадров у "Краснодара".  Мы видим, что "Зенит" потерял очки.  У "Краснодара" сейчас хорошая мотивация.  Однако это не последний матч, где всё может решиться», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 23 апреля.  Начало игры — в 19:45 мск.