Экс-игрок «Спартака» Роман Шишкин поделился ожиданиями от предстоящего матча московской команды против «Краснодара».

«Интересная игра. "Спартак" на ходу, набрал хорошую форму и не проигрывает. С такой игрой могут спокойно заскочить в тройку к концу сезона. Мы понимаем, что у "Краснодара" есть проблема с кадрами. Когда в конце появляется такое давление и команда придумывает себе такие ошибки, как в концовке прошлого матча… Не хотелось бы такое видеть.

Будет абсолютно равная игра. "Спартак" — весёлая команда, а "Краснодар" чуть постабильнее. Чемпионство добавляет солидности. На первый план может выйти нехватка кадров у "Краснодара". Мы видим, что "Зенит" потерял очки. У "Краснодара" сейчас хорошая мотивация. Однако это не последний матч, где всё может решиться», — цитирует Шишкина «Чемпионат».

Матч «Спартак» — «Краснодар» состоится сегодня, 23 апреля. Начало игры — в 19:45 мск.