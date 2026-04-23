Очередным кандидатом на должность главного тренера самарских «Крыльев Советов» стал белорусский специалист Артём Радьков, информирует издание Sport Baza.

По данным источника, поражение в игре 26‑го тура РПЛ с прямым конкурентом «Сочи» (1:2) поставило крест на дальнейших перспективах Сергея Булатова во главе команды.

Ему дадут доработать до конца сезона, а потом утвердят другого главного тренера.

40-летний Радьков был неплохим футболистом. Последним его клубом в тренерской карьере был кипрский «Арис», который он покинул в феврале 2026 года.

Ранее СМИ сообщали об интересе «Крыльев» к Сергею Юрану и Владимиру Федотову, но с обоими не удалось договориться. Также клуб могут возглавить Евгений Калешин или Сергей Игнашевич.

Сейчас самарцы идут в зоне стыков — на 14‑м месте с 23 очками.

Сейчас самарцы идут в зоне стыков на 14-м месте с 23 очками.