«Реал» обнародовал результаты медицинского обследования, проведенного для защитника Эдера Милитау и полузащитника Арды Гюлера.

У 28-летнего Милитау обнаружена травма двуглавой мышцы левого бедра. В сезоне 2025/26 он принял участие в 22 матчах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

21-летний турецкий футболист Гюлер получил повреждение двуглавой мышцы правого бедра. В текущем сезоне он провел 56 матчей, забив семь голов и отдав 15 результативных пасов.

«Реал» с 73 очками после 32 проведенных игр занимает вторую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании.