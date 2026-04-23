Атакующий полузащитник «Локомотива» Вадим Раков прокомментировал свою травму и добавил, что уверен в том, что сможет полностью восстановиться после неё.

«Понял, что аренда в "Крыльях" закончена после кубкового матча с "Локомотивом", на следующий день травмировался на тренировке. После этого аренду прекратили, и я вернулся восстанавливаться в "Локомотив". Психологически тяжеловато, но я сильный — справлюсь.

Что касается сроков моего восстановления, думаю, медицинский штаб огласит это. Я пока не знаю. Ориентировочно — около месяца», — сказал Раков «Чемпионату».

Этот сезон 21‑летний Раков начинал в аренде в самарских «Крыльях Советов», где провёл 10 матчей, забил 5 мячей и сделал 2 ассиста. После рецидива травмы игрок вернулся в расположение «Локомотива», прервав арендное соглашение.