«Овьедо» примет «Вильярреал» в матче 33-го тура Ла Лиги. Команды встретятся на «Нуэво Карлос Тартьер» 23 апреля. Начало игры в 22:30 мск.

Пока что «Овьедо» сохраняет мизерные шансы на спасение, однако команда идет последней в таблице, имея всего 27 очков, что на 7 пунктов меньше, чем у идущей 17-й «Севильи». При этом хозяева выиграли в двух последних матчах турнира, показав, что они будут бороться до самого конца.

«Вильярреал» в случае победы сможет оторваться от «Атлетико» и еще сильнее закрепиться на третьей позиции. В ЛЧ команда сыграет однозначно, а вот борьбу за медали она еще не оформила.

Прогнозы и ставки

Инфомрация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.40.

Букмекеры считают «Вильярреал» фаворитом, котировки на победу составляют 2.64 и 2.16 соответственно, ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.

Искусственный интеллект в своем прогнозе предсказал ничью со счетом 1:1.

Прямую трансляцию матча «Овьедо» — «Вильярреал» смотрите на LiveCup.Run.

Смотреть трансляцию Бесплатно. Требуется регистрация и первый депозит. Будут доступны тысячи трансляций каждый день

Сделать просмотр ещё увлекательнее поможет небольшая ставка — проверено тысячами болельщиков. Подобрать букмекера можно в нашем специальном рейтинге.

