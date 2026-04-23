Наставник французского «ПСЖ» Луис Энрике похвалил настрой и игру вингера Хвичи Кварацхелии в перенесённой игре 26‑го тура Лиги 1 против «Нанта», где грузин оформил дубль.

«Хвича демонстрировал высокий уровень игры на протяжении всего сезона. Я говорю не о его качестве игры, потому что об этом все знают. Но я говорю о его характере, о том, как он защищается, независимо от матча. А это действительно важно. Он думал, что это матч Лиги чемпионов», — цитирует Энрике beIN Sports.

Всего в текущем сезоне 25‑летний хавбек сыграл 42 матча, забил 16 мячей и сделал 9 голевых передач.