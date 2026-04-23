Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес восстанавливается после травмы икроножной мышцы, полученной в начале апреля, сообщает Gazzetta dello Sport.

28-летний аргентинец близок к возвращению на поле. Он планирует выйти на матч чемпионата Италии против «Пармы» 3 мая. Однако футболист опасается, что игра может негативно сказаться на его состоянии перед финалом Кубка Италии в середине мая. Также он не хочет рисковать перед финалом чемпионата мира-2026, который состоится в следующем году.

В сезоне 2022/23 Мартинес забил 20 голов и сделал 4 результативные передачи в 36 матчах. Ранее он пропускал игры из-за растяжения голени и проблем с малоберцовой костью.