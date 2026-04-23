Центральный полузащитник «Ювентуса» Тен Копмейнерс в летнее трансферное окно может перейти в «Манчестер Юнайтед», информирует портал Tuttosport.

По данным источника, манкунианцы хотят подписать 28‑летнего футболиста, несмотря на два не самых лучших его сезона в составе «старой синьоры».

Также конкуренцию «МЮ» в борьбе за Копмейнерса готов составить «Галатасарай», давно обозначивший к нему интерес.

В составе «Ювентуса» Копмейнерс играет с 2024 года, перебравшись из «Аталанты» за 56 млн евро. Всего в этом сезоне хавбек провёл 40 матчей, забил в них 2 гола и сделал один ассист.

В последнее время голландец потерял место в основе «Ювентуса». Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока в 20 млн евро.