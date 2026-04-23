Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о назначенном пенальти в ворота своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Игорь Дивеев — защитник «Зенита»

Нападающий «железнодорожников» Николай Комличенко не смог реализовать одиннадцатиметровый удар на 90+5-й минуте.

«Может, я как-то насолил судьям.  Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже.  Он не изменил траекторию.  Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти.  Судья сказал: "Увидишь на повторе, ты задел его".

Сейчас я уже не понимаю этих трактовок.  Что делать с судейством?  Пусть разбираются сами.  Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо.  Я футболист, а не судья.  Я бы признался, сказал бы команде и вам (журналистам), что было касание рукой.  Но не было его, я не почувствовал.  Возможно, это какое-то предвзятое отношение.  Видимо, ко мне.  Я не толкаю — он ставит фол.  В матче с "Локомотивом" было много судейских моментов, которые я не понял», — передаёт слова Дивеева Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея на одну игру больше.