Защитник «Зенита» Игорь Дивеев высказался о назначенном пенальти в ворота своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:0).

Нападающий «железнодорожников» Николай Комличенко не смог реализовать одиннадцатиметровый удар на 90+5-й минуте.

«Может, я как-то насолил судьям. Но я даже не почувствовал касание мяча, я его не потрогал даже. Он не изменил траекторию. Это было видно на повторе, у меня большие вопросы по сегодняшнему пенальти. Судья сказал: "Увидишь на повторе, ты задел его".

Сейчас я уже не понимаю этих трактовок. Что делать с судейством? Пусть разбираются сами. Говорить с Мажичем я бы не хотел, спасибо. Я футболист, а не судья. Я бы признался, сказал бы команде и вам (журналистам), что было касание рукой. Но не было его, я не почувствовал. Возможно, это какое-то предвзятое отношение. Видимо, ко мне. Я не толкаю — он ставит фол. В матче с "Локомотивом" было много судейских моментов, которые я не понял», — передаёт слова Дивеева Чемпионат.

После этого матча «Зенит» занимает 1-е место в таблице РПЛ с 56-ю очками в активе, опережая «Краснодар» на 2 балла и имея на одну игру больше.