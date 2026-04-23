Болельщики лондонского «Арсенала» снова увидели фамилию «Артета» на футболке своего клуба.

Микель Артета globallookpress.com

По данным издания ESPN, речь идёт о Габриэле Артете, который является сыном Микеля Артеты — тренера «канониров».

16‑летний Габриэль дебютировал в составе «Арсенала» U‑18 против сверстников из «Блэкберна», появившись на поле на 70‑й минуте. «Канониры» в этой встрече победили со счётом 3:0.

Напомним, что Артета‑старший выступал с 2011 по 2016 год за команду, а с 2019‑го возглавил её в качестве главного тренера.