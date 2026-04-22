Нападающий «Ростова» Тимур Сулейманов прокомментировал ничью своей команды в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1).

«Давай будем объективны, сыграть с ЦСКА в гостях вничью — это нормально.

Часто ли смотрим в таблицу из-за турнирного положения? Врать не буду, в таблицу смотрим. Как в нее не смотреть? Нам не хочется оказаться в зоне стыковых матчей или вообще в зоне вылета. Дай бог, что у нас все получится и мы останемся в РПЛ», — цитирует Сулейманова «Матч ТВ».

«Ростов» набрал 27 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.