Главный тренер «Челси» Лиам Росеньор не пользуется поддержкой игроков клуба, сообщает BBC.
По информации источника, ключевые футболисты начинают терять веру в тренера и сомневаются в решениях, принимаемых специалистом.
Среди таких решений являются ротация вратарей Роберта Санчеса и Филипа Йоргенсена, ограничение функционала защитника Джоша Ачимпонга. Также вызывает вопросы и атмосфера внутри коллектива.
41-летний англичанин перешел из «Страсбурга» в «Челси» в январе.
После 34 матчей чемпионата Англии «Челси» набрал 48 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.