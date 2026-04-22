Хавбек «Спартака» Кристофер Мартинс оценил работу главного тренера московского клуба Хуана Карлоса Карседо.  Специалист работает с красно-белыми с января 2026 года.

globallookpress.com

«Все складывается отлично.  Мы узнали друг друга на сборах, познакомились с тренерскими идеями и принципами.  Работать интересно, тренировки разнообразные.  Важно, что главный тренер максимально вовлечен в процесс.  И пусть сам я пока играю не так часто, но выкладываюсь всегда на сто процентов.

При Карседо очень много перемен в деталях.  Мы отрабатываем множество аспектов в защите, до мельчайших подробностей обсуждаем расстановку игроков, перемещения, стандартные положения.  Тренер старается вовлечь в это всех без исключения, чтобы у команды была позитивная энергия и мы получали настоящее удовольствие на поле.  Вот здесь вижу улучшения», — цитирует Мартинса сайт красно-белых.

Мартинс играет за красно-белых с 2022 года.  В нынешнем сезоне футболист провел 30 встреч во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал один ассист.