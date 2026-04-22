Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался о выступлении ЦСКА в весенней части сезона РПЛ.

Фабио Челестини globallookpress.com

«В любом клубе такое бывает. Внутренний взрыв произошел после ситуации между Мойзесом и Челестини. Да, бразилец повел себя по‑хамски, но его нельзя убирать из клуба, как и главного тренера. Команда, судя по слухам, поддержала тренера в конфликте с Мойзесом, но в итоге футболисты на поле не показывают свой максимум. Всегда плохо на команде отражается такое, атмосфера в команде никакая. Надо собирать все заново, нужно время пережить. Ведь в ЦСКА игроки хорошего уровня, им нужно успокоиться и по новой начать набирать очки. Решение об увольнении Челестини принимать не стоит», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 44 очка.