Сенегальский нападающий Николас Джексон летом вернётся в «Челси» после завершения аренды в «Баварии». Об этом сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

Форвард выступает за мюнхенский клуб на правах аренды, однако руководство «Баварии» не планирует выкупать его контракт, несмотря на то что в клубе довольны его вкладом в игру команды.

Таким образом, после окончания сезона 24-летний игрок вернётся в Лондон, однако его будущее в «Челси» остаётся неопределённым. По имеющейся информации, в услугах футболиста уже заинтересованы несколько европейских клубов, которые могут включиться в борьбу за его трансфер.

В текущем сезоне чемпионата Германии Джексон провёл 19 матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.