Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заступился за своих футболистов, которых критиковали за празднование победы над «Арсеналом» в 33-м туре АПЛ.

Ранее «горожане» дома одолели «Арсенал» со счетом 2:1.

«Люди могут говорить любые глупости, какие захотят. Игроки праздновали победу, потому что знают уровень соперника.

Они выиграли, и мы все еще в игре. Как они могли это не отпраздновать? Как бы вы ни уважали соперника и его болельщиков, вы можете праздновать как хотите», — цитирует специалиста The Guardian.

«Арсенал» набрал 70 очков и лидирует в таблице АПЛ. «Манчестер Сити» идет вторым и уступает лондонцам три очка, имея еще одну игру в запасе.