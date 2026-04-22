Нападающий «Баварии» Серж Гнабри высказался о пропуске предстоящего ЧМ-2026 по причине травмы.

«Последние несколько дней было тяжело осмыслить. "Баварии" еще многое предстоит решить в этом сезоне после завоевания очередного титула Бундеслиги на выходных.

Что касается мечты о чемпионате мира со сборной Германии… К сожалению, для меня она закончилась. Как и вся страна, я буду поддерживать ребят из дома.

Теперь пора сосредоточиться на восстановлении и возвращении к предсезонной подготовке», — написал Гнабри на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что у игрока сборной Германии диагностирован разрыв приводящей мышцы бедра и он вынужден будет пропустить около четырех месяцев.

В нынешнем сезоне Гнабри провел за «Баварию» 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и сделал 8 голевых передач.