Завершились два матча 30-го тура российской Первой лиги.

В одной из встреч «Факел» сыграл вничью с «Шинником» со счетом 2:2.

В составе гостей голы записали на свой счет Кирилл Маляров на 35-й минуте и Дмитрий Самойлов на 65-й минуте.

У «Факела» отличились Аксель Гнапи на 58-й минуте и Равиль Нетфуллин на 72-й минуте.

После этого матча «Факел» занимает 1-е место в таблице Первой лиги с 60-ю очками в активе. «Шинник» — на 9-й позиции (40).

Тульский «Арсенал» поделил очки с «Челябинском» (0:0).

За весь матч хозяева получили 2 желтых карточек и подали 6 угловых. «Челябинск» совершил 13 штрафных и подал 2 угловых удара.

«Арсенал» из Тулы располагается на 12-й позиции с 37-ю баллами, а «Челябинск» — на 10-й строчке с 40 очками.