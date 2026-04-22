Экс-форвард сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 26-го тура между «Спартаком» и «Краснодаром».

Хуан Карседо

«У "Спартака" всегда были хорошие футболисты.  Главное — надо было наладить атмосферу в команде. "Спартак" может обыграть любую команду в РПЛ.  Вопрос в настрое и в реализации моментов.  Мы видели, какие красивые голы забивают красно-белые в последних матчах.  Конечно, у них есть все возможности обыграть "Краснодар", — цитирует Булыкина "Чемпионат".

Матч между командами состоится завтра, 23 апреля, в Москве.