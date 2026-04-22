Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Пари НН» (2:1).

Фрагмент матча «Оренбург» — «Пари НН» t.me/fcparinn

«Хочу поздравить команду.  Долгожданная победа.  Ребята отдали себя полностью игре и вытащили непростой матч.  Их можно только поблагодарить и поздравить.

Жезус за три минуты перевернул игру?  Он огромный молодец, сделал своё дело.  Для этого он и выходил на поле.  Огромная ему благодарность.  Ждал своего момента?  Ждал.  Копил, как говорится.  Надеемся, что наконец‑то его прорвало», — сказал Белоруков «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.  В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 25-го апреля.