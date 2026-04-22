Тренер «Оренбурга» Дмитрий Белоруков прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура российской Премьер-лиги против «Пари НН» (2:1).

«Хочу поздравить команду. Долгожданная победа. Ребята отдали себя полностью игре и вытащили непростой матч. Их можно только поблагодарить и поздравить.

Жезус за три минуты перевернул игру? Он огромный молодец, сделал своё дело. Для этого он и выходил на поле. Огромная ему благодарность. Ждал своего момента? Ждал. Копил, как говорится. Надеемся, что наконец‑то его прорвало», — сказал Белоруков «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против «Ростова» 25-го апреля.