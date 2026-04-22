«Оренбург» одержал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.
В составе нижегородской команды единственный гол забил Адриан Бальбоа на 42-й минуте с пенальти.
У «Оренбурга» дублем отметился Алешандре Жезус, отличившись на 80-й и 82-й минутах встречи.
Результат матча
ОренбургОренбург2:1Пари НННижний Новгород
Оренбург: Эдуардо Кейрос, Ovsyannikov, Moufi, Palacios, Khotulev, Tsenov, Bolotov, Thompson, Puebla, Gurluk, Savelyev
Пари НН: Medvedev, Shnaptsev, Aleksandrov, Kirsch, Koledin, Ticic, Ivlev, Smelov, Urvantsev, Balboa, Cephas
После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе. «Пари НН» — на 15-й строчке с 22 баллами.