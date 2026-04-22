«Оренбург» одержал победу над «Пари НН» (2:1) в матче 26-го тура российской Премьер-лиги.

В составе нижегородской команды единственный гол забил Адриан Бальбоа на 42-й минуте с пенальти.

У «Оренбурга» дублем отметился Алешандре Жезус, отличившись на 80-й и 82-й минутах встречи.

Результат матча

ОренбургОренбургОренбург2:1Пари ННПари НННижний Новгород
Оренбург:  Эдуардо Кейрос,  Ovsyannikov,  Moufi,  Palacios,  Khotulev,  Tsenov,  Bolotov,  Thompson,  Puebla,  Gurluk,  Savelyev
Пари НН:  Medvedev,  Shnaptsev,  Aleksandrov,  Kirsch,  Koledin,  Ticic,  Ivlev,  Smelov,  Urvantsev,  Balboa,  Cephas

После этого матча «Оренбург» занимает 11-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.  «Пари НН» — на 15-й строчке с 22 баллами.