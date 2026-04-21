Экс-игрок сборной России Александр Мостовой поделился мыслями о предстоящем матче 26-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Зенитом».

«Сможет ли "Зенит" уверенно обыграть "Локомотив"? Уверенно "Локомотив" они точно не обыграют. Железнодорожники играют дома и претендует на тройку. Игра будет интересная. Все равно вижу "Зенит" фаворитом, там все‑таки есть люди, которые могут решить. Так произошло и в матче с махачкалинским "Динамо". "Зенит" понимает, что прежде всего будет опасность от Батракова, который бьет в любой ситуации и забивает», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Матч между командами состоится в среду на стадионе «РЖД-Арена». Начало встречи — в 19:45