«Мальорка» на своем поле сыграла вничью с «Валенсией» в матче 33-го тура Ла Лиги — 1:1.
Саму Кошта вывел хозяев вперед на 49-й минуте встречи. Умар Садик на 67-й минуте сравнял счет и спас
Результат матча
1:0 Саму Кошта 49' 1:1 Садик Умар 67'
Мальорка: Лео Роман, Пабло Маффео, Мартин Вальент, Хоан Мохика, Омар Маскарель, Саму Кошта, Серхи Дардер, Мануэль Морланес, Пабло Торре, Такума Асано (Jan Virgili 56'), Ведат Мурики
Валенсия: Диего Лопес (Луис Риоха 60'), Столе Димитриевски, Хосе Луис Гайя, Сесар Таррега, Тьерри Корреа (Ренсо Саравия 11'), Родригес Гидо, Филип Угринич (Арно Данжума 60'), Пепелу, Садик Умар, Лукас Бельтран (Хави Герра 60'), Ларджи Рамазани
Жёлтые карточки: Столе Димитриевски 41' (Валенсия), Родригес Гидо 52' (Валенсия)
«Мальорка» с 36 очками поднялась на 13-е место в Ла Лиге, «Валенсия» с 35 баллами оказалась на 14-й строчке турнирной таблицы.