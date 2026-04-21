Генеральный директор московского «Спартака» Сергей Некрасов отреагировал на слухи о том, что «Бешикташ» может арендовать хавбека московского клуба Жедсона Фернандеша.

«Правда ли, что вы вступили в переговоры с "Бешикташем" по аренде Жедсона? Нет. Точно нет», — сказал Некрасов «Матч ТВ».

27-летний игрок перешел в «Спартак» из «Бешикташа» в июле 2025 года. Соглашение было заключено до лета 2029 года.

В текущем сезоне Фернандеш отыграл 30 матчей во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал три ассиста.