Генеральный секретарь Федерации футбола Буркина-Фасо Балима Бурейма объявил о предстоящем товарищеском матче со сборной России. Игра запланирована на 5 июня в Москве.

«Мы достигли соглашения с Российским футбольным союзом о проведении товарищеской встречи между сборными России и Буркина-Фасо. Все необходимые документы уже подписаны. Матч состоится 5 июня в столице России», — сообщил Бурейма в интервью Sport24.

С февраля 2022 года российские клубы и сборные не участвуют в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

В 2026 году сборная России провела два товарищеских матча. 27 марта она одержала победу над сборной Никарагуа со счетом 3:1 в Краснодаре, а 31 марта сыграла вничью с командой Мали в Санкт-Петербурге (0:0).