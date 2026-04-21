Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отказался от предложения поработать экспертом на чемпионате мира 2026 года.

Венсан Компани globallookpress.com

Специалист заявил, что не готов жертвовать отпуском ради такой деятельности. По его словам, в противном случае у него не останется времени на семью в Мюнхене, поэтому подобный вариант он даже не рассматривает.

«Ни за что! Зачем мне это делать во время моего отпуска? Тогда в следующем сезоне у меня не будет семьи в Мюнхене. Никаких шансов», — цитирует Компани журналист Фабрицио Романо.

Компани возглавил «Баварию» летом 2024 года. Под его руководством команда досрочно оформила чемпионство в Германии, завоевав титул второй сезон подряд.

Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.