Главный тренер «Баварии» Венсан Компани отказался от предложения поработать экспертом на чемпионате мира 2026 года.
Специалист заявил, что не готов жертвовать отпуском ради такой деятельности. По его словам, в противном случае у него не останется времени на семью в Мюнхене, поэтому подобный вариант он даже не рассматривает.
«Ни за что! Зачем мне это делать во время моего отпуска? Тогда в следующем сезоне у меня не будет семьи в Мюнхене. Никаких шансов», — цитирует Компани журналист Фабрицио Романо.
Компани возглавил «Баварию» летом 2024 года. Под его руководством команда досрочно оформила чемпионство в Германии, завоевав титул второй сезон подряд.
Чемпионат мира-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.