Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) наложил двухматчевую дисквалификацию на центрального защитника «Акрона» Марата Бокоева.

В 25-м туре РПЛ он совершил грубый фол на Илье Рожкове в матче с «Рубином» (1:1) и получил прямую красную карточку после просмотра VAR.

Таким образом, защитник не поможет «Акрону» в матчах с махачкалинским «Динамо» (23 апреля) и «Балтикой» (27 апреля).

В этом сезоне Бокоев сыграл 28 матчей, забил один мяч и сделал одну результативную передачу (ассист). Портал Transfermarkt оценивает его в €1 млн.