«Барселона» выйдет на поле в матче против «Реала» в форме с логотипом американской певицы Оливии Родриго, как сообщает Mundo Deportivo.

Каталонский клуб готовится к запуску рекламной кампании, и Оливия Родриго приняла участие в фотосессии, посвященной новой форме. Дизайн формы разработан в рамках сотрудничества «Барселоны» с музыкальным сервисом Spotify. Возможно, певица даже посетит предстоящий матч на стадионе «Камп Ноу».

Встреча между «Барселоной» и «Реалом» состоится 10 мая на стадионе «Камп Ноу» в рамках 35-го тура Ла Лиги.