Лондонский «Арсенал» заинтересован в приобретении защитника мадридского «Реала» Альваро Каррераса.

Клуб уже вступил в переговоры с представителями футболиста. Главный тренер «канониров» Микель Артета заверил Каррераса в важности его роли в проекте «Арсенала» на ближайшие сезоны, по информации инсайдера Экрема Конура.

Контракт 23-летнего испанского защитника с «Реалом» рассчитан до 2031 года. Помимо «Арсенала», за Каррерасом следят «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Наполи».

В текущем сезоне Каррерас принял участие в 37 матчах за мадридский клуб, забив два мяча и отдав две голевые передачи.