Бывший футболист «Арсенала» и «Манчестер Сити» Патрик Виейра высказался о поражении лондонцев от «горожан» в АПЛ.

«"Арсенал" показал хорошую игру, но разница между просто хорошими и великими командами заключается в том, что одни не привыкли побеждать, а вторые постоянно соревнуются на этом уровне. Вы могли заметить эту разницу на поле, и топ-игроки сегодня оказали решающее влияние.

"Ман Сити" набирает обороты. Будет интересно посмотреть, как "Арсенал" оправится, потому что для них это огромное разочарование. Теперь они будут испытывать еще большее давление. Я всегда ставлю под сомнение психологическую мощь команды, и после сегодняшнего результата я сомневаюсь еще больше. Думаю, "Ман Сити" добьется своего», — приводит слова Виейра Sky Sports.

После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 70-ю очками в активе. «Манчестер Сити» — на 2-й позиции с 67-ю баллами и одной игрой в запасе.