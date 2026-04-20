Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне.

«Да как был Барко, который решает эпизоды, так он и остался.  То же самое могу сказать и про Угальде.  В первой части сезона он уже забивал, что называется, через раз.  Ничего не поменялось и сейчас.  В опорной зоне Умяров действует довольно агрессивно, слева нагнетает Маркиньос, справа — Солари.  Но все это мы уже видели, все это уже было.

Карседо просто не мешает ребятам играть в футбол, творить.  Да, где-то ему приходится ротировать состав, что-то точечно менять.  Но этим, поверьте мне, занимаются тренеры во всем мире, начиная со Второй лиги.  Ничего особенного.  У Карседо стабильный состав.  Приличный подбор исполнителей.  Он не разрушил то, что было до него.  Что-то подправил.  В общем направление у него правильное.  Но эйфории у меня нет

"Спартак" за последние годы приучил нас к серьезным перепадам в результатах.  Вот красно-белым нужно обрести ту стабильность, которая есть у "Зенита" и "Краснодара".  Питерцы и "быки" могут играть плохо, но все равно остаются в лидирующей группе», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что по итогам 25 туров чемпионата России «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице.