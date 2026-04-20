Форвард «Зенита» Александр Соболев прокомментировал незабитый пенальти в игре 25‑го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо».

«Я сам пробил не очень хорошо. Но и вратарю надо отдать должное — действительно выручил команду. Хорошо, что мы забили с игры, пусть это и был автогол. Мы в этот день заслуживали победу.

Когда не реализовал пенальти, посмотрел на табло и подумал, что это по‑прежнему шесть финалов и один из них ещё продолжается. И другого варианта, кроме как побеждать, нет. Из‑за этого все ещё больше завелись», — сказал Соболев «Матч ТВ».

На 70‑й минуте форвард питерцев смазал 11‑метровый, а через 8 минут его команда забила победный мяч после автогола полузащитника соперника Никиты Глушкова.

Эта победа позволила «Зениту» снова стать лидером РПЛ, обогнав «Краснодар» на одно очко.