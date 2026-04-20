По данным английского издания The Sun, лондонский «Челси» хочет пригласить на пост главного тренера Диего Симеоне, возглавляющего мадридский «Атлетико».

Несмотря на то что контракт нынешнего наставника «синих» Лиама Росеньора действует до 2032 года, в клубе нарастает недовольство его излишне мягкими методами работы. Если команда не попадёт в Лигу чемпионов на следующий сезон, последуют организационные выводы.

Сейчас «Челси» идёт шестым в таблице АПЛ с 48 очками.

Симеоне с 2011 года возглавляет «Атлетико». С ним команда дважды выигрывала Примеру (2014, 2021), Кубок Испании (2013), дважды — Лигу Европы (2012, 2018) и дважды доходила до финала Лиги чемпионов (2014, 2016).