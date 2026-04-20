Российский тренер Рашид Рахимов высказался о перспективах «Спартака» в текущем сезоне РПЛ.

«Вы разве не видите 45 очков? У "Спартака" остаются "Краснодар", "Рубин", "Крылья"… и вот эти игры очень опасные, с командами, которые внизу. Эти будут биться так, что ты можешь пытаться играть в скоростной футбол, но тебе не дадут этой возможности. Но за тройку могут бороться», — сказал Рахимов в видео на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В настоящий момент «Спартак» с 45 баллами располагается на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ.